اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
حزب المصريين: موقف ميدو من محاولات النيل من كرامة مؤسسات بلاده عمل وطني يستحق التقدير

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة الإفراج الفوري عن البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، الذي تم اعتقاله في بريطانيا، موضحًا أنه رمز للوطنية والولاء لوطنه مصر، ويدافع عن بلده ضد مرتزقة جماعة الإخوان الإرهابية الذين يستهدفون السفارات المصرية في الخارج في عمل أقل ما يوصف به الحقارة والخسة من قبل جماعات ممولة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية التي لم ولن تتوان لحظة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن البطل أحمد عبد القادر ميدو لم يتوانَ يومًا عن الدفاع عن مصالح بلاده وسفاراتها في الخارج ضد الخونة والمرتزقة، مشيرًا إلى أن ما قام به أحمد عبد القادر ميدو عمل بطولي، يعكس شجاعته وغيرته على بلده، ففي الوقت الذي يسعى فيه البعض لتشويه صورة مصر والنيل من أمنها واستقرارها، وقف ميدو مدافعًا عن كرامة الوطن وسيادته.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة الإفراج فورًا عن البطل أحمد عبد القادر ميدو تقديرًا لدوره الوطني وتضحياته، مؤكدًا أن الأبطال الحقيقيين يستحقون كل الدعم والتقدير، وليس الحبس والاعتقال.

وأوضح أن ما قام به ميدو لا يُمثل عملاً فردياً فحسب، بل هو تعبير صادق عن مدى ولاء المواطن المصري لوطنه، واستعداده للتضحية من أجل حماية مقدراته ورموزه السيادية، ولقد شهدنا جميعًا كيف تصدى أحمد عبد القادر ميدو، بجرأة وشجاعة، للمحاولات التي استهدفت النيل من كرامة المؤسسات المصرية في الخارج، منوهًا بأن هذه الأفعال تُعد مثالاً يُحتذى به في حب الوطن، وتؤكد أن المواطنين المصريين هم خط الدفاع الأول عن مصالح بلادهم في كل مكان.

​ولفت إلى أن هذا البطل يستحق التكريم وتقديم كل الدعم اللازم له، ليكون قدوة للأجيال القادمة، فالدفاع عن الوطن ليس مقتصرًا على الحدود الجغرافية، بل يمتد ليشمل حماية رموزه وسفاراته التي تُمثل حصن مصر المنيع في جميع أنحاء العالم.

حسين أبو العطا الأحزاب المصرية جماعة الإخوان الإرهابية

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

احمد حسن

أحمد حسن يكشف تاريخ مواجهات الزمالك أمام فاركو

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن استبعاد رودريجو ونيمار: يعرفان رقمي

الغندور

عطاؤه كبير وغير مدعوم إعلاميا.. خالد الغندور يتغني بأداء نجم مودرن سبورت

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

