حزب المصريين: موقف ميدو من محاولات النيل من كرامة مؤسسات بلاده عمل وطني يستحق التقدير

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة الإفراج الفوري عن البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، الذي تم اعتقاله في بريطانيا، موضحًا أنه رمز للوطنية والولاء لوطنه مصر، ويدافع عن بلده ضد مرتزقة جماعة الإخوان الإرهابية الذين يستهدفون السفارات المصرية في الخارج في عمل أقل ما يوصف به الحقارة والخسة من قبل جماعات ممولة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية التي لم ولن تتوان لحظة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن البطل أحمد عبد القادر ميدو لم يتوانَ يومًا عن الدفاع عن مصالح بلاده وسفاراتها في الخارج ضد الخونة والمرتزقة، مشيرًا إلى أن ما قام به أحمد عبد القادر ميدو عمل بطولي، يعكس شجاعته وغيرته على بلده، ففي الوقت الذي يسعى فيه البعض لتشويه صورة مصر والنيل من أمنها واستقرارها، وقف ميدو مدافعًا عن كرامة الوطن وسيادته.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة الإفراج فورًا عن البطل أحمد عبد القادر ميدو تقديرًا لدوره الوطني وتضحياته، مؤكدًا أن الأبطال الحقيقيين يستحقون كل الدعم والتقدير، وليس الحبس والاعتقال.

وأوضح أن ما قام به ميدو لا يُمثل عملاً فردياً فحسب، بل هو تعبير صادق عن مدى ولاء المواطن المصري لوطنه، واستعداده للتضحية من أجل حماية مقدراته ورموزه السيادية، ولقد شهدنا جميعًا كيف تصدى أحمد عبد القادر ميدو، بجرأة وشجاعة، للمحاولات التي استهدفت النيل من كرامة المؤسسات المصرية في الخارج، منوهًا بأن هذه الأفعال تُعد مثالاً يُحتذى به في حب الوطن، وتؤكد أن المواطنين المصريين هم خط الدفاع الأول عن مصالح بلادهم في كل مكان.

​ولفت إلى أن هذا البطل يستحق التكريم وتقديم كل الدعم اللازم له، ليكون قدوة للأجيال القادمة، فالدفاع عن الوطن ليس مقتصرًا على الحدود الجغرافية، بل يمتد ليشمل حماية رموزه وسفاراته التي تُمثل حصن مصر المنيع في جميع أنحاء العالم.