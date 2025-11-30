كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود

أ ش أ

احتجت كازاخستان، اليوم /الأحد/ على هجوم أوكراني بطائرة دون طيار "مسيرة" على محطة في البحر الأسود تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين (سي بي سي).



وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستناية- حسبما نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية- "نحتج على هجوم متعمد آخر على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين الدولي في مياه ميناء نوفوروسيسك".



وأضافت الوزارة: "تعد هذه الواقعة هي ثالث عمل عدائي ضد منشأة مدنية تماما تحميها قواعد القانون الدولي".



وكان اتحاد خط أنابيب بحر قزوين قد أعلن، أمس /السبت/، تعليق عملياته بعد تعرض مرسى في محطته على البحر الأسود لأضرار بالغة؛ بسبب هجوم بطائرة بدون طيار شنته البحرية الأوكرانية.



يشار إلى أن خط أنابيب بحر قزوين ينقل نفط كازاخستان عبر روسيا إلى محطة "نوفوروسيسك" للتصدير، ويديره تحالف "سي بي سي" الذي يضم مساهمين من كبريات الشركات الأمريكية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل".

