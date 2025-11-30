الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الأحد/، البوابة الحديدية عند مدخل عطارة شمال رام الله، ونصبت حاجزا قرب النبي صالح.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبوابة عطارة، ما اضطر الفلسطينيين لسلك طرق طويلة، للوصول إلى أماكنهم.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا قرب مستوطنة "حلميش" الجاثمة على أراضي النبي صالح، وأوقفت عددا من المركبات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وأغلقت مدخلها الرئيسي، كما أغلقت مداخل بلدة الرام، شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها.

