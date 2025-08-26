كاتب صحفي: هناك تقاعس غربي في توفير الحماية الكاملة للسفارات المصرية بالخارج

علق الكاتب الصحفي محمود بسيوني، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال محمود بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نواجه مخطط جديد لإخافة كل من يقف في صف الدولة المصرية ".



وتابع محمود بسيوني :" معروف من يريد ان يسيء للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ".

واكمل محمود بسيوني :" لا يوجد أحد يقف بجانب القضية الفلسطينية مثل مصر"، مضيفا:" والتنظيم الإخواني يحاول تقديم بلاغات للشركة في مختلف الدول لتخويف المصريين من النزول أمام السفارات لحمايتها ".

وتابع محمود بسيوني :" السفارات المصرية في الخارج أرض مصرية ولنا سيادة عليها وهناك تقاعس في الغرب في توفير الحماية للسفارات المصرية ".