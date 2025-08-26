قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الوعي: المصريون بالخارج يثبتون مجددًا أن إرادتهم أقوى من مؤامرات قوى الشر

محمد فؤاد زغلول
محمد فؤاد زغلول
محمد الشعراوي

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية، بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن مشاركة المصريين بالخارج في اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل مشهداً وطنياً مشرفاً يضاف إلى رصيد مصر الديمقراطي، حيث حرص الناخبون على التوافد أمام مقار البعثات الدبلوماسية في مختلف العواصم للتأكيد على دعمهم لمسيرة الاستقرار والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له، أن محاولات قوى الشر وجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى أو تعطيل المشهد الانتخابي أمام السفارات المصرية باءت بالفشل الذريع، بعدما تصدى المصريون بالخارج لهذه المحاولات بالصورة الأرقى والأكثر تحضراً، فكان ردهم هو الحضور المكثف والمشاركة الفعّالة، ليصدروا للعالم صورة مصر الحقيقية؛ مصر القوية الموحدة، التي لا تنكسر أمام حملات التشويه أو محاولات بث الفتنة.

وأكد فؤاد، أن أبناء الوطن بالخارج يدركون جيداً أن مشاركتهم في الانتخابات ليست مجرد إجراء ديمقراطي، بل رسالة سياسية قوية تحمل معاني الانتماء والولاء للوطن، ورسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع فؤاد: هذه المشاركة تؤكد أن المصريين على اختلاف مواقعهم، سواء داخل البلاد أو خارجها، يقفون صفاً واحداً خلف الدولة المصرية في معركتها من أجل تثبيت دعائم الاستقرار وحماية مقدرات الشعب.

وأضاف رئيس لجنة المجالس المحلية بالوعي،  أن المصريين في الخارج أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن صورة مصر أمام العالم، وأنهم على وعي كامل بالمخططات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن، لكن إرادتهم الحرة ووعيهم الوطني كانا أقوى من كل المؤامرات، ليبقى المشهد الانتخابي عنواناً للعزة والكرامة الوطنية.

