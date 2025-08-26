قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
برلمان

باشات: استهداف السفارات المصرية بالخارج ازدواجية معايير بريطانية فاضحة

النائب حاتم باشات
النائب حاتم باشات
حسن رضوان

أعرب النائب حاتم باشات، عضو  أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، عن استنكاره الشديد لواقعة اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر في بريطانيا مساء أمس الإثنين، مؤكدًا أن الشاب كان يدافع عن السفارة المصرية بالخارج بعد تعرضها لهجوم يقف وراءه الإخوان لتشويه دورها في القضية الفلسطينية.

وأكد "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استهداف السفارات ومحاولة تصوير المعتدي كضحية يمثل قلبًا فجًّا للحقائق وتزييفًا للواقع، مشددًا على أن ما قامت به السلطات البريطانية يعكس استمرار سياسة ازدواجية المعايير، ويبرهن على الدعم الذي ما تزال تقدمه أجهزة الاستخبارات البريطانية لجماعة الإخوان.

وطالب باشات بسرعة الإفراج عن الشاب المصري، مؤكدًا أن بقاءه قيد الاحتجاز يمثل مساسًا بحقوقه القانونية وكرامته، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف الدولة المصرية ودبلوماسيتها الرفيعة التي تحركت على الفور عبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي البريطاني، حيث شدد الوزير خلال الاتصال على متابعة مصر باهتمام بالغ لتطورات القبض على المواطن أحمد عبد القادر، وطلب سرعة توضيح ملابسات الواقعة والأسباب التي أدت إليها، والتطلع للإفراج الفوري عنه.

وأضاف باشات أن تكليف الوزير السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات المختصة لتقديم كافة الخدمات القنصلية ومتابعة القضية خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها في الخارج.

اعتقال الشاب المصري القضية الفلسطينية حزب الجبهة الوطنية السفارة المصرية السفارات جماعة الإخوان

