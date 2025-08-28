محمد ثروت نجم احتفالية الأوبرا في ذكري المولد النبوي على المسرح الكبير

تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف في مستهل موسمها الفني الجديد من خلال الأمسية التي يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقي العربية بالأوبرا أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد ومصاحبة الأوركسترا الإحتفالى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير.

تضم الإحتفالية فاصلين يغرد خلال الثانى النجم محمد ثروت بباقة مختارة من الإبتهالات والقصائد الدينية التى تصور شمائل الرسول الكريم وتبرز القيم النبيلة للدين الإسلامي منها روضة الهادى، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبى، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لاجل النبى، وعليك سلام الله، يارسول الإنسانية ومتجمعين عند النبى .

أما الفاصل الأول يتغني خلاله نجوم الأوبرا بـ ألفين صلاة على النبى، محمد رسول الله، أم النبى، إتعلمى يادنيا إلى جانب موسيقى المولد .

تأتي الإحتفالية ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للإحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية وعرض جانباً من الإبداع الروحاني للأمة سعياً لتعميق الإرتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة .