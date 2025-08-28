قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
فن وثقافة

محمد ثروت نجم احتفالية الأوبرا في ذكري المولد النبوي على المسرح الكبير

محمد ثروت
محمد ثروت
قسم الفن

 تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف في مستهل موسمها الفني الجديد من خلال الأمسية التي يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقي العربية بالأوبرا أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد ومصاحبة الأوركسترا الإحتفالى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير. 

تضم الإحتفالية فاصلين يغرد خلال الثانى النجم محمد ثروت بباقة مختارة من الإبتهالات والقصائد الدينية التى تصور شمائل الرسول الكريم وتبرز القيم النبيلة للدين الإسلامي منها روضة الهادى، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبى، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لاجل النبى، وعليك سلام الله، يارسول الإنسانية ومتجمعين عند النبى .

أما الفاصل الأول يتغني خلاله نجوم الأوبرا  بـ ألفين صلاة على النبى، محمد رسول الله، أم النبى، إتعلمى يادنيا إلى جانب موسيقى المولد .

تأتي الإحتفالية ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للإحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية وعرض جانباً من الإبداع الروحاني للأمة سعياً لتعميق الإرتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة .

الأوبرا محمد ثروت المولد النبوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

