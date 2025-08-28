"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، استقبال رصيف محطة "هاتشيسون" رقم (1) بميناء السخنة السفينة ZHEN HUA 36 التابعة لشركة ZPMC الصينية، وعلى متنها 3 أوناش رصيف عملاقة من طراز STS و12 ونش ساحة أوتوماتيكي من طراز RTG، ضمن أعمال البنية الفوقية لأول محطة بمشروع تطوير الميناء.

وتُعد الأوناش الثلاثة من طراز STS من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة. أما أوناش الساحة الاثنا عشر من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن محطة "هاتشيسون 1" ستكون محطة ذكية بالكامل، حيث تعتمد في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل نظام إدارة محطة الحاويات (TOS)، وأنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID، بالإضافة إلى غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحات، مع تطبيق تقنيات صديقة للبيئة لرفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وأوضح الوزير أن وصول هذه الأوناش العملاقة يمثل خطوة حاسمة نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي.