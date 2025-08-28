قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكتب والفن والشعر.. الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالرحمانية والبرجاية بالمنيا للتوعية بمخاطر التطرف والعنف

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية لوزارة الثقافة بالمحافظات، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن ملتقى نبذ العنف ومواجهة التطرف، الذي نظمه فرع ثقافة المنيا ضمن نشاط ثقافة القرية، وذلك بمركزي شباب الرحمانية بدير مواس والبرجاية بالمنيا، من خلال بيت ثقافة دير مواس وقصر ثقافة المنيا، وسط حضور كبير وتنوع في الأنشطة المقدمة.

وشهد الملتقى معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورشة حكي قدمها الشاعر حسن العمراني تناول فيها حياة عميد الأدب العربي طه حسين، من نشأته بالمنيا وفقدانه البصر، مرورا بدراسته بالأزهر ثم سفره إلى فرنسا وحصوله على الدكتوراه، ودوره في خدمة العلم وتوليه وزارة المعارف المصرية.

كما أقيمت فقرة شعرية لشعراء دير مواس: رجب لقي، الحسن محمد، علي عيسى، هاني العباسي، حيث تنوعت القصائد بين الفصحى والعامية، وتناولت موضوعات وطنية واجتماعية.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "الإرهاب الإلكتروني" قدمها حمادة عبد الرحمن مدير بيت ثقافة دير مواس، تناول خلالها مفهوم العنف والإرهاب، وصور العنف الإلكتروني مثل التنمر والابتزاز والتحرش عبر الإنترنت، وسبل مواجهتها من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية، إضافة إلى العقوبات القانونية التي وضعها المشرع. كما تطرق إلى الإرهاب الإلكتروني الذي تمارسه جماعات أو دول لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية وطرق مواجهته.

واختُتمت فعاليات اليوم بورشة أشغال يدوية من خيط الشرائط، تحت إشراف زينب عيسى، تعلم خلالها المشاركون كيفية عمل المفارش باستخدام شمع اللحام.

وضمن برنامج الفعاليات المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، شهد مركز شباب البرجاية استكمال ورشة إعادة تدوير المستهلكات واستخدامها في أعمال فنية جميلة، بحضور رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، وإيمان الطحاوي مدير قصر ثقافة المنيا، ومحمد محمود بشر مدير مركز الشباب. حيث قامت حنان عبد التواب مسئول ثقافة القرية بالقصر بالتدريب في الورشة إلى جانب ورشة أشغال فنية بخيط الشرائط لتعليم صناعة الشنط، تدريب إيمان أسعد ومنى خليفة من نادي المرأة بالقصر.

وأعقب الورش الفنية عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، قدم خلاله الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وفي ختام الفعاليات المنفذة ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة د. بدوي مبروك، وفرع ثقافة المنيا، قامت مدير عام الفرع بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في تنظيم الملتقى من الثقافة والشباب والرياضة.

البرامج التثقيفية وزارة الثقافة بالمحافظات الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان الفعاليات الثقافية والفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات |هل يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول الأرز الأبيض؟.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

أغلى صقر

رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

فخارة الدجاج

طريقة عمل فخارة الدجاج بالبطاطس

بالصور

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد