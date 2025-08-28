بالكتب والفن والشعر.. الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالرحمانية والبرجاية بالمنيا للتوعية بمخاطر التطرف والعنف

ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية لوزارة الثقافة بالمحافظات، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن ملتقى نبذ العنف ومواجهة التطرف، الذي نظمه فرع ثقافة المنيا ضمن نشاط ثقافة القرية، وذلك بمركزي شباب الرحمانية بدير مواس والبرجاية بالمنيا، من خلال بيت ثقافة دير مواس وقصر ثقافة المنيا، وسط حضور كبير وتنوع في الأنشطة المقدمة.

وشهد الملتقى معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورشة حكي قدمها الشاعر حسن العمراني تناول فيها حياة عميد الأدب العربي طه حسين، من نشأته بالمنيا وفقدانه البصر، مرورا بدراسته بالأزهر ثم سفره إلى فرنسا وحصوله على الدكتوراه، ودوره في خدمة العلم وتوليه وزارة المعارف المصرية.

كما أقيمت فقرة شعرية لشعراء دير مواس: رجب لقي، الحسن محمد، علي عيسى، هاني العباسي، حيث تنوعت القصائد بين الفصحى والعامية، وتناولت موضوعات وطنية واجتماعية.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "الإرهاب الإلكتروني" قدمها حمادة عبد الرحمن مدير بيت ثقافة دير مواس، تناول خلالها مفهوم العنف والإرهاب، وصور العنف الإلكتروني مثل التنمر والابتزاز والتحرش عبر الإنترنت، وسبل مواجهتها من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية، إضافة إلى العقوبات القانونية التي وضعها المشرع. كما تطرق إلى الإرهاب الإلكتروني الذي تمارسه جماعات أو دول لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية وطرق مواجهته.

واختُتمت فعاليات اليوم بورشة أشغال يدوية من خيط الشرائط، تحت إشراف زينب عيسى، تعلم خلالها المشاركون كيفية عمل المفارش باستخدام شمع اللحام.

وضمن برنامج الفعاليات المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، شهد مركز شباب البرجاية استكمال ورشة إعادة تدوير المستهلكات واستخدامها في أعمال فنية جميلة، بحضور رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، وإيمان الطحاوي مدير قصر ثقافة المنيا، ومحمد محمود بشر مدير مركز الشباب. حيث قامت حنان عبد التواب مسئول ثقافة القرية بالقصر بالتدريب في الورشة إلى جانب ورشة أشغال فنية بخيط الشرائط لتعليم صناعة الشنط، تدريب إيمان أسعد ومنى خليفة من نادي المرأة بالقصر.

وأعقب الورش الفنية عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، قدم خلاله الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وفي ختام الفعاليات المنفذة ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة د. بدوي مبروك، وفرع ثقافة المنيا، قامت مدير عام الفرع بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في تنظيم الملتقى من الثقافة والشباب والرياضة.