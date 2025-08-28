رمضان عبد المعز : سماحة النبي خُلق عظيم وجب علينا الاقتداء به

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن خلق السماحة كان من أبرز وأجمل صفات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، داعيًا المسلمين إلى التأسي به في حياتهم اليومية.

السماحة ليست مجرد خُلق

وأوضح الشيخ عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن السماحة ليست مجرد خُلق، بل مكوّن رئيسي في شخصية الرسول الكريم، مشيرًا إلى أن النبي كان دائم البشر، لين الجانب، سهل الخُلق، يأخذ الأمور ببساطة ورفق وراحة نفس.

وتابع: "النبي عليه الصلاة والسلام كان سمحًا في بيعه وشرائه، في جلسته، في تعامله مع الناس، وكان يدعو لكل من يتصف بهذا الخُلق الكريم، فقال: «رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى».

ضرورة التحلي بالنبي

وأكد أن استعمال النبي لصيغة الماضي في الحديث "رحم الله" يدل على التوكيد، كما تستخدم في العقود للقطع والجزم، ما يُظهر مدى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذا الخُلق وضرورة التحلي به.

وأشار إلى أن من يتحلى بالسماحة، يرزقه الله نورًا يمشي به في الدنيا، ويسّرًا في أموره، ونصيبين من رحمته، كما ورد في القرآن الكريم.