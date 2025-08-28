النائب محمد أبو العينين ينعى اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب الذي وافته المنية اليوم.

 وكتب النائب محمد أبو العينين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: « مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ» بمشاعر تفيض بالحزن والأسى .. ونبرات تحمل أسمى معاني الفخر والعزة، نودع اللواء/ شريف زهير - مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، الذي وافته المنية اليوم. عاش فقيد الوطن متسلحًا بانتماءٍ لا يحيد، وشجاعةٍ لا تنفك عن مجابهة أعداء الوطن بكلمات خالدة ومواقف بطولية راسخة ستظل محفورة في وجداننا جميعا .. جزاه الله خير الجزاء عما قدمه في خدمة الوطن. نعزي أنفسنا جميعًا، والشرطة المصرية الباسلة، وأسرة اللواء شريف زهير، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

