الصحفيين تنظم ندوة بعنوان "ثقافة مقاومة التهجير الإسرائيلي للشعب الفلسطيني".. الثلاثاء

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل، ندوة بعنوان "ثقافة مقاومة التهجير الإسرائيلي للشعب الفلسطيني"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة قاعة أمين الرافعي، بالدور الثالث في مقر النقابة، والدعوة عامة.

وذكرت النقابة- في بيان مساء اليوم الخميس- أن الندوة يتحدث فيها السفير عاطف سالم سيد الأهل عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير مصر الأسبق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدكتور عبدالعليم محمد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية. ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد رجب.

في سياق آخر، تنظم اللجنة الثقافية والفنية وبالتعاون مع قافلة "بين سينمائيات"، برنامجًا خاصًا لعرض عشرة أفلام قصيرة لعشر صانعات أفلام من خريجات دفعات مختلفة لورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي خلال الفترة من 2019م حتى 2024م، وذلك يوم الاثنين 8 سبتمبر المقبل، في تمام السادسة مساءً، على مسرح النقابة بالدور الأرضي.

يعقب عرض الأفلام مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور المخرجات، يديرها الناقد عصام زكريا، والدعوة عامة وفق أسبقية الحضور.

وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن نادي السينما بالنقابة هو خطوة مهمة لفتح مساحات جديدة للحوار والتفاعل بين الصحفيين والمبدعين في مجال السينما، من خلال العروض والندوات وورش العمل.

وقال إن فعاليات النادي جسر تواصل بين المجتمعين الصحفي والسينمائي، وتقدم للجمهور أعمالًا جادة تحمل قيمة فنية وفكرية، مشيرًا إلى الاهتمام بدعم صُنّاع السينما الشباب، الذين يواجهون ظروفًا إنتاجية صعبة، وذلك عبر توفير منصة لعرض أفلامهم، وإيصال أصواتهم للجمهور والنقاد.

وأوضح كامل أن عرض أفلام قافلة "بين سينمائيات" يمثل نموذجًا ثريًا لهذا التوجه، لأنه يسلط الضوء على تجارب شابة وواعدة لصانعات أفلام استطعن التعبير عن قضايا إنسانية واجتماعية بلغة سينمائية مبتكرة.