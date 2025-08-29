الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني: القصف الإسرائيلي مستمر على جميع مناطق قطاع غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استثناء مدينة غزة من الهدنة التكتيكية يعكس استمرار سياسة الاحتلال في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، للشهر الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل يعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على اعتبار كامل قطاع غزة «منطقة عمليات عسكرية مفتوحة».

استثناء غزة من الهدنة «إعلان إبادة» وتهجير قسري ممنهج

وفي مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أوضح عبد العاطي أن القصف الإسرائيلي مستمر على جميع مناطق القطاع، مع التركيز حاليًا على ما تبقى من مدينة غزة، لاسيما جباليا البلد، جباليا النزلة، حي الشيخ رضوان، منطقة الجلاء، الزيتون، الصبرة، والتفاح، بهدف تطويق المدينة التي تضم أكثر من 1.1 مليون مدني محاصرين في بقعة لا تتجاوز مساحتها 25 كيلومترًا مربعًا، أي أقل من 30% من مساحة مدينة غزة.

وأشار إلى أن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل جيش الاحتلال دفعت عددًا محدودًا من المدنيين للنزوح، في ظل غياب أي وجهة آمنة، مؤكدًا أن المدنيين يتساءلون يوميًا: «إلى أين نذهب؟»، خصوصًا في ظل الاكتظاظ الشديد في المناطق الوسطى والجنوبية، ونقص الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.

كما لفت إلى أن الخرائط التي يرسلها جيش الاحتلال كإرشادات للمدنيين «كاذبة ومضللة»، إذ لا تتجاوز المناطق المعلنة فيها 7 كيلومترات مربعة، وهي لا تتسع أصلاً لأكثر من مليون نازح، ولا حتى للسكان المقيمين أصلًا في تلك المناطق، وعلى رأسها منطقة المواصي غرب خان يونس، التي تشهد بدورها تدميرًا ممنهجًا.