فيريرا: ناصر منسي أدى جيدا وكان يستحق التسجيل بمباراة فاركو

تحدث يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفرص الكثيرة التي أضاعها الفريق في المباراة الماضية أمام فاركو، مؤكدًا أن سوء التوفيق لعب دورًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للاعب ناصر منسي.



وأوضح فيريرا: "نتحدث عن سنتيمترات قليلة جدًا كانت تفصلنا عن التسجيل، ناصر منسي سدد رأسية رائعة وأخرى في القائم بشكل عام، سددنا 21 كرة على المرمى مقابل اثنتين فقط للمنافس، وهذا مؤشر إيجابي".

وأشاد المدير الفني بمهاجم الفريق ناصر منسي رغم إهداره للفرص، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً جيدًا بعد دخوله كبديل.

وقال فيريرا: "ناصر كان يستحق التسجيل، لكنه لم يكن محظوظًا، أداؤه كان قويًا وساهم في صناعة الخطورة على مرمى فاركو".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.