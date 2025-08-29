قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
فيريرا: ناصر منسي أدى جيدا وكان يستحق التسجيل بمباراة فاركو

منتصر الرفاعي  
ملك موسى

تحدث يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفرص الكثيرة التي أضاعها الفريق في المباراة الماضية أمام فاركو، مؤكدًا أن سوء التوفيق لعب دورًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للاعب ناصر منسي.


وأوضح فيريرا: "نتحدث عن سنتيمترات قليلة جدًا كانت تفصلنا عن التسجيل، ناصر منسي سدد رأسية رائعة وأخرى في القائم بشكل عام، سددنا 21 كرة على المرمى مقابل اثنتين فقط للمنافس، وهذا مؤشر إيجابي".

وأشاد المدير الفني بمهاجم الفريق ناصر منسي رغم إهداره للفرص، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً جيدًا بعد دخوله كبديل.

وقال فيريرا: "ناصر كان يستحق التسجيل، لكنه لم يكن محظوظًا، أداؤه كان قويًا وساهم في صناعة الخطورة على مرمى فاركو".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يانيك فيريرا ناصر منسي وادي دجلة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب

جزء من المضبوطات

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

ابراهيم شيكا

سوزي الاردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

علياء قمرون

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

