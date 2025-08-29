وكيل المخابرات العامة السابق: مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية بل شريك

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن موقف مصر يتميز بالثبات في القضية الفلسطينية فهو لا يتغير ولن يتغير، ولم يؤخذ على مصر أنها غيرت موقفها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر هو وجود دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "دائما ما نقول للفلسطينيين وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من خطاب أنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية فيما يتعلق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979 أو الاستفادة بتجربتنا في مفاوضات طابا، فلن تؤسس دولة فلسطينية دون مفاوضات".

وشدد على أن مصر ليست وسيطا، فأي دولة أخرى وسيط أما مصر فشريك كامل فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، لذلك "نحن شركاء ولسنا وسطاء".