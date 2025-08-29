قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
رياضة

بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة

بتروجت
بتروجت
حسام الحارتي

غادر فريق بتروجيت لتنس الطاولة، إلى العاصمة العمانية مسقط، قبل قليل؛ للمشاركة في النسخة الـ 36 من بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة والتي ينظمها الاتحاد العُماني لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

ويشارك بتروجيت بفريق السيدات باللاعبات مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وفرح عبد العزيز بالإضافة إلى تدعيم الفريق بلاعبة صينية محترفة، فيما يشارك فريق الرجال بكل من محمد وليد، مروان عبد الوهاب، سيد رمضان، عمر بدير، ومحمد البرهامي، بالإضافة الى تدعيم الفريق بلاعب صيني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق بتروجيت من ياسر صبحي المدير الفني، والمدرب العام للسيدات محمود إبراهيم، وإسلام المحمدي المدرب العام لفريق الرجال، بالإضافة إلى خالد حسن مدرب.

وتبدأ البطولة بعد غد الأحد، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل بالصالة الرئيسة لمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة 35 نادياً ومنها 24 فريقاً لمنافسات الرجال بينما تم تسجيل 11 فريقا لمنافسات فئة النساء.

وتضم البطولة أندية الرجال كلاً من: نادي جيبوتي اف سي (جيبوتي)، الفحيحيل (الكويت)، اليرموك (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، نفط الشمال (العراق)، السليمانية (العراق)، العربي (قطر)، قطر (قطر)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، الاتحاد (السعودية)، الشباب (السعودية)، السلمية (سوريا)، أنبي (مصر)، بتروجيت (مصر)، البحرين (البحرين)، السد (قطر)، سار (البحرين)، الكرك (الأردن)، الساحل (الكويت)، شباب الأهلي (الإمارات)، السيب (سلطنة عُمان)، عبري (سلطنة عُمان)، صلالة (سلطنة عُمان).

فيما تضم أندية السيدات كلاًّ من الرياضي الهاوي النسوي (الجزائر)، نادي فتيات العيون (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الكهرباء الرياضي (العراق)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، السلمية (سوريا)، إنبي (مصر)، بتروجت (مصر)، القادسية (الكويت)، الفتاة (المغرب)، قطر (قطر).

وستجرى غدا السبت المقبل مراسم إجراء القرعة للبطولة بحضور ممثلي الأندية المشاركين، وسيتم توزيع كل الأندية المتنافسة على عدة مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية.

وستقام البطولة بنظام الفرق، حيث ستجرى المنافسات على 8 طاولات موزعة في الصالة الرئيسة، تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على أن تتخللها فترات الراحة.

فريق بتروجت تنس الطاولة مسقط بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة الاتحاد العُماني

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

