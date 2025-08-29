بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة

غادر فريق بتروجيت لتنس الطاولة، إلى العاصمة العمانية مسقط، قبل قليل؛ للمشاركة في النسخة الـ 36 من بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة والتي ينظمها الاتحاد العُماني لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

ويشارك بتروجيت بفريق السيدات باللاعبات مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وفرح عبد العزيز بالإضافة إلى تدعيم الفريق بلاعبة صينية محترفة، فيما يشارك فريق الرجال بكل من محمد وليد، مروان عبد الوهاب، سيد رمضان، عمر بدير، ومحمد البرهامي، بالإضافة الى تدعيم الفريق بلاعب صيني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق بتروجيت من ياسر صبحي المدير الفني، والمدرب العام للسيدات محمود إبراهيم، وإسلام المحمدي المدرب العام لفريق الرجال، بالإضافة إلى خالد حسن مدرب.

وتبدأ البطولة بعد غد الأحد، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل بالصالة الرئيسة لمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة 35 نادياً ومنها 24 فريقاً لمنافسات الرجال بينما تم تسجيل 11 فريقا لمنافسات فئة النساء.

وتضم البطولة أندية الرجال كلاً من: نادي جيبوتي اف سي (جيبوتي)، الفحيحيل (الكويت)، اليرموك (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، نفط الشمال (العراق)، السليمانية (العراق)، العربي (قطر)، قطر (قطر)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، الاتحاد (السعودية)، الشباب (السعودية)، السلمية (سوريا)، أنبي (مصر)، بتروجيت (مصر)، البحرين (البحرين)، السد (قطر)، سار (البحرين)، الكرك (الأردن)، الساحل (الكويت)، شباب الأهلي (الإمارات)، السيب (سلطنة عُمان)، عبري (سلطنة عُمان)، صلالة (سلطنة عُمان).

فيما تضم أندية السيدات كلاًّ من الرياضي الهاوي النسوي (الجزائر)، نادي فتيات العيون (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الكهرباء الرياضي (العراق)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، السلمية (سوريا)، إنبي (مصر)، بتروجت (مصر)، القادسية (الكويت)، الفتاة (المغرب)، قطر (قطر).

وستجرى غدا السبت المقبل مراسم إجراء القرعة للبطولة بحضور ممثلي الأندية المشاركين، وسيتم توزيع كل الأندية المتنافسة على عدة مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية.

وستقام البطولة بنظام الفرق، حيث ستجرى المنافسات على 8 طاولات موزعة في الصالة الرئيسة، تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على أن تتخللها فترات الراحة.