قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات

سيدات الكرة بالأهلي
سيدات الكرة بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي، فوزًا عريضًا على ضيفه اتحاد بسيون، بنتيجة 9 أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات ‏الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت أهداف الفريق بتوقيع ثريا أشرف، التي سجلت 3 أهداف، ونور يوسف “هدفان”، وهدف لكل من “أشرقت عادل، وحبيبة عمر”، فيما سجل اتحاد بسيون هدفين في مرماه.

الشوط الأول:

بداية متوسطة للمباراة مع سيطرة نسبية على الكرة لصالح الأهلي لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى.

وكان الظهور الهجومي الأول في الدقيقة العاشرة بعد سلسلة من التمريرات اختتمتها لولو نصر بتسديدة ولكن علت العارضة.

وكادت نورا خالد أن تفتتح التسجيل للأهلي بعد عرضية متقنة من حبيبة عصام من ركلة ركنية، وصلت إلى نورا لتتعامل معها برأسية قوية ولكن أبعدتها الحارسة ببراعة.

وفي الدقيقة 18، نجح الأهلي في تدوين أول الأهداف بعد مجهود كبير من حبيبة عصام قبل أن ترسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، غالطت الدفاع لتصل الكرة إلى أشرقت عادل لتسكنها الشباك.

استغل الفريق سيطرته على مجريات اللعب ليعزز تقدمه سريعًا بعد تنفيذ أكثر من رائع من ثريا أشرف لركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

هدأ اللعب قليلًا مع نجاح الأهلي في الحفاظ على فرض السيطرة والحيازة على الكرة طوال الوقت، مع تراجع تام لاتحاد بسيون لأول خطوط ملعبه.

وحاولت لاعبات الأهلي التسديد من مسافات بعيدة، وبالتحديد عن طريق رودينا عبد الرسول وحبيبة عصام لكن دون خطورة على المرمى.

ونجحت حبيبة عمر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 من كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء خدعت الدفاع والحارسة لتسكن المرمى.

واختتم الفريق الشوط بتسجيل الهدف الرابع قبل لحظات من نهايته من هدف عكسي، بعد خطأ من مدافعة اتحاد بسيون في إبعاد الكرة لينتهي الشوط برباعية نظيفة للأهلي.

الشوط الثاني:

بدأ الأهلي الشوط ضاغطًا منذ البداية بحثًا عن مزيد من الأهداف في ظل تراجع المنافس الدفاعي.

ومن تمريرة سحرية من حبيبة عصام، انفردت ثريا أشرف بالمرمى في الدقيقة التاسعة لتمر بمهارة من الحارسة، وتسجل الهدف الخامس.

وأجرى ديميتري لوبوف، 3 تبديلات دفعة واحدة للأهلي بإشراك نادين غازي وأسماء علي وهنا عثمان على حساب ميرسي أتوبرا ورودينا عبد الرسول وأشرقت عادل.

وواصلت ثريا تألقها لتسجل هدفها الشخصي الثالث في الدقيقة 60 بعد متابعة ناجحة لمحاولة نادين غازي على المرمى، ليصل الأهلي لسادس الأهداف.

وفي الدقيقة 65، أرسلت حبيبة عمر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتخطئ مدافعة اتحاد بسيون وتسجل هدفًا ذاتيًّا في مرماها.

ودفع لوبوف برابع وخامس التبديلات بنزول نادين محمد وكاميليا الديب بدلًا من لولو نصر وحبيبة عصام.

وحصلت نورا خالد على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع مدافعة بسيون في الدقيقة 70، لتنفذها نور يوسف بنجاح على يسار المرمى، وتسجل الهدف الثامن للأهلي.

وزارت نور يوسف الشباك من جديد في الدقيقة 82 من توغل داخل منطقة الجزاء، لتسدد بقوة إلى داخل المرمى مضيفة الهدف الشخصي الثاني لها والتاسع للفريق.

واستمر اللعب بمحاولات هجومية من الأهلي، وسجلت نادين غازي هدفًا من رأسية رائعة ولكن ألغته حكم الراية بداعي وجود تسلل، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بـ 9 أهداف نظيفة.

النادي الأهلي دوري سيدات الكرة اتحاد بسيون كرة القدم ثريا اشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد