الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي، فوزًا عريضًا على ضيفه اتحاد بسيون، بنتيجة 9 أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات ‏الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت أهداف الفريق بتوقيع ثريا أشرف، التي سجلت 3 أهداف، ونور يوسف “هدفان”، وهدف لكل من “أشرقت عادل، وحبيبة عمر”، فيما سجل اتحاد بسيون هدفين في مرماه.

الشوط الأول:

بداية متوسطة للمباراة مع سيطرة نسبية على الكرة لصالح الأهلي لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى.

وكان الظهور الهجومي الأول في الدقيقة العاشرة بعد سلسلة من التمريرات اختتمتها لولو نصر بتسديدة ولكن علت العارضة.

وكادت نورا خالد أن تفتتح التسجيل للأهلي بعد عرضية متقنة من حبيبة عصام من ركلة ركنية، وصلت إلى نورا لتتعامل معها برأسية قوية ولكن أبعدتها الحارسة ببراعة.

وفي الدقيقة 18، نجح الأهلي في تدوين أول الأهداف بعد مجهود كبير من حبيبة عصام قبل أن ترسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، غالطت الدفاع لتصل الكرة إلى أشرقت عادل لتسكنها الشباك.

استغل الفريق سيطرته على مجريات اللعب ليعزز تقدمه سريعًا بعد تنفيذ أكثر من رائع من ثريا أشرف لركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

هدأ اللعب قليلًا مع نجاح الأهلي في الحفاظ على فرض السيطرة والحيازة على الكرة طوال الوقت، مع تراجع تام لاتحاد بسيون لأول خطوط ملعبه.

وحاولت لاعبات الأهلي التسديد من مسافات بعيدة، وبالتحديد عن طريق رودينا عبد الرسول وحبيبة عصام لكن دون خطورة على المرمى.

ونجحت حبيبة عمر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 من كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء خدعت الدفاع والحارسة لتسكن المرمى.

واختتم الفريق الشوط بتسجيل الهدف الرابع قبل لحظات من نهايته من هدف عكسي، بعد خطأ من مدافعة اتحاد بسيون في إبعاد الكرة لينتهي الشوط برباعية نظيفة للأهلي.

الشوط الثاني:

بدأ الأهلي الشوط ضاغطًا منذ البداية بحثًا عن مزيد من الأهداف في ظل تراجع المنافس الدفاعي.

ومن تمريرة سحرية من حبيبة عصام، انفردت ثريا أشرف بالمرمى في الدقيقة التاسعة لتمر بمهارة من الحارسة، وتسجل الهدف الخامس.

وأجرى ديميتري لوبوف، 3 تبديلات دفعة واحدة للأهلي بإشراك نادين غازي وأسماء علي وهنا عثمان على حساب ميرسي أتوبرا ورودينا عبد الرسول وأشرقت عادل.

وواصلت ثريا تألقها لتسجل هدفها الشخصي الثالث في الدقيقة 60 بعد متابعة ناجحة لمحاولة نادين غازي على المرمى، ليصل الأهلي لسادس الأهداف.

وفي الدقيقة 65، أرسلت حبيبة عمر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتخطئ مدافعة اتحاد بسيون وتسجل هدفًا ذاتيًّا في مرماها.

ودفع لوبوف برابع وخامس التبديلات بنزول نادين محمد وكاميليا الديب بدلًا من لولو نصر وحبيبة عصام.

وحصلت نورا خالد على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع مدافعة بسيون في الدقيقة 70، لتنفذها نور يوسف بنجاح على يسار المرمى، وتسجل الهدف الثامن للأهلي.

وزارت نور يوسف الشباك من جديد في الدقيقة 82 من توغل داخل منطقة الجزاء، لتسدد بقوة إلى داخل المرمى مضيفة الهدف الشخصي الثاني لها والتاسع للفريق.

واستمر اللعب بمحاولات هجومية من الأهلي، وسجلت نادين غازي هدفًا من رأسية رائعة ولكن ألغته حكم الراية بداعي وجود تسلل، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بـ 9 أهداف نظيفة.