كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
تدريبات خططية مكثفة للزمالك قبل لقاء وادي دجلة في الدوري
لاعب ليفربول يقترب من ارتداء قميص روما على سبيل الإعارة.. تفاصيل
استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري
دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي
إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول
رياضة

إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

حسام الحارتي

أنهى إنبي الشوط الأول متقدماً على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل هدف إنبي أحمد زكي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد استلم الكرة في منظقة جزاء الاتحاد السكندري وسددها على شمال الحارس صبحي سليمان.

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.
خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير سعد.
خط الوسط : أحمد العجوز - مودي ناصر – أحمد كفتة.
خط الهجوم : محمد شريف – أحمد زكي – حامد عبد الله.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وعلي إيهاب وهشام عادل ومحمد حمدي وأحمد إسماعيل ومحمد سمير عبد الوهاب  وصلاح زايد ويوسف أوبابا ورفيق كابو.
بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : صبحي سليمان.
خط الدفاع: أبوبكر اليادي - محمد سامي- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.
خط الوسط: محمد توني- إسحاق سافيور- ناصر ناصر..
خط الهجوم: فيفور أكيم - فادي فريد- جون إيبوكا.

إنبي الاتحاد السكندرى استاد الإسكندرية الدوري المصري أحمد زكي صبحي سليمان

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

تووليت

بيسألوني عليك.. تووليت يبدأ حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

هايدي كرم

بالأسود.. هايدي كرم تستعرض جمالها في أحدث ظهور

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: اليحر السنة دية للمشاهدة والتصوير بس

طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

