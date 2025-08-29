إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

أنهى إنبي الشوط الأول متقدماً على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل هدف إنبي أحمد زكي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد استلم الكرة في منظقة جزاء الاتحاد السكندري وسددها على شمال الحارس صبحي سليمان.

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير سعد.

خط الوسط : أحمد العجوز - مودي ناصر – أحمد كفتة.

خط الهجوم : محمد شريف – أحمد زكي – حامد عبد الله.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وعلي إيهاب وهشام عادل ومحمد حمدي وأحمد إسماعيل ومحمد سمير عبد الوهاب وصلاح زايد ويوسف أوبابا ورفيق كابو.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : صبحي سليمان.

خط الدفاع: أبوبكر اليادي - محمد سامي- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.

خط الوسط: محمد توني- إسحاق سافيور- ناصر ناصر..

خط الهجوم: فيفور أكيم - فادي فريد- جون إيبوكا.