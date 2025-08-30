قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميدو عادل عن السوشيال ميديا: مبحبهاش خالص ومش عايزها

محمد البدوي

كشف الفنان ميدو عادل عن رأيه الصريح في السوشيال ميديا وتطبيق "تيك توك"، مؤكدًا أنه لا يجد نفسه في هذا العالم الافتراضي، وأنه لا يسعى يومًا للتقرب منه أو الاعتياد عليه.

وأضاف ميدو عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "مبحبهاش، مبحبهاش خالص ومش عايز أحبها"، في إشارة واضحة إلى ابتعاده التام عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث ميدو عادل، عن رؤيته لتطبيق "تيك توك"، قائلاً: "ما هو أنا برضه عشان راجل دقة قديمة شويتين تلاتة، ما أنا مش فاهم التيك توك اللي هو إيه، إن الناس تقعد تعمل ليبسينج على الأغاني والمقاطع الشهيرة؟ هل هو ده التيك توك بس؟ ولا الناس تنزل فيديوهات؟، لما أجي أتفرج على الأستاذ محمود سعد وهو بيعمل برنامج (ونس) ده على الموبايل، ينزل بقى تيك توك، ينزل يوتيوب، ينزل أي مكان، فده هنسميه تيك توك ولا لأ؟ لما أتفرج على مقاطع (الدحيح) أو غيره، أو أي حد تاني، أو حتى حاجات دمها خفيف، يعني أنا برضه مش معقد للدرجة دي، مش قافل الزرار للآخر".

وتابع ميدو عادل، موضحًا وجهة نظره حول "الليبسينج" قائلاً: "بنلعب ماشي أنا وعيالي، لكن منقولش إن هو بقى مجرد حياة، في ولاد صغيرة نسيت تمثل، فاهمين إن ده تمثيل، والموضوع زاد عن حده شويتين".

وفي تعليقه على انتشار ظاهرة فيديوهات "التيك توك" بشكل واسع، أشار ميدو عادل إلى أن المشكلة تتعلق بثقافة التلقي، قائلاً: "احنا شعب بيتقبل أي حاجة ودي عندنا مشكلة كبيرة فيها وبنحب الموضة، وفي حاجات مع التطور الأخير في كل الأحداث اللي عمالة تحصل، شباب بيتقبض عليهم، أنا والله العظيم أنا بحزن.. شباب صغير زي الورد".

وأضاف ميدو عادل متأثرًا: "هم مش فاهمين، محدش أرشدهم يعملوا إيه، أحياناً، في أفلام أبيض وأسود نلاقي دايماً في حكمة بمعظم الأفلام إن اللي هيمشي في الطريق الغلط هيحصله كذا".

وأكد  ميدو عادل على أن استخدام الموبايل دون وعي يمثل خطرًا، موضحًا: "المايك أو الشاشة مسئولية، هم مش فاهمين، وعلشان في البيت وبيمسكوا الموبايل وهم مش فاهمين إن كل كلمة بيقولوها دي مسئولية".

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

