الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط
فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب
يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قمة جديدة بالدوري .. الأهلي وبيراميدز في مواجهة نارية الليلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
محافظات

لتحقيق الانضباط المروري.. تخطيط الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ

تخطيط الشوارع
تخطيط الشوارع

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال تخطيط الشوارع الرئيسية تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف منها هو تحقيق السيولة المرورية، وتوفير أماكن آمنة لعبور المشاة، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن هذه الجهود ستستمر لتشمل باقي الشوارع والمحاور الحيوية تباعًا، مؤكدًا أن قطاع الطرق يعد من أولويات الدولة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وفي السياق نفسه، تتواصل الأعمال على أرض الواقع، وبدأ التخطيط من شارع الجمهورية عند ميدان الـ47، مرورًا باستكمال التخطيط في شارع إبراهيم المغازي، وصولًا إلى شارع النبوي المهندس، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية.

قال المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن أعمال التخطيط تحقق عدة أهداف مهمة، أبرزها: تنظيم حركة المرور وتحديد مسارات السيارات بوضوح توفير أماكن لعبور المشاة عند الإشارات المرورية الحد من التكدس المروري في أوقات الذروة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع بما يليق بالمواطن.

وشهدت الأعمال تواجد رجال المرور ميدانيًا لتنظيم الحركة أثناء التنفيذ، وضمان سلامة العاملين والمارة، إلى جانب متابعة التزام السائقين بمسارات التخطيط الجديدة، بما يحقق الانضباط المروري المطلوب.

من جانبه، أشار حسام عطية، مساعد رئيس حي شرق للخدمات والمرافق، إلى أن هناك متابعة يومية لأعمال التخطيط وتنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات حضارية تليق بأهالي كفر الشيخ.

