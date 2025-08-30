قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

أصغر إمام بالأزهر..الأوقاف تهنيء المصري الفائز في مسابقة الملك محمد السادس

عبد الرحمن محمد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، الذي مثل الأوقاف المصرية في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب، على فوزه بالمركز الثاني في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير. 

وقد أقيمت المسابقة في 28 أغسطس 2025، ليحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 40 ألف درهم مغربي.

وكان المتسابق محمد أحمد قد أثار إعجاب الجميع في رمضان الماضي، عندما أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف، ما جعله محل تقدير كبير من قبل وزير الأوقاف، الذي اختاره لافتتاح احتفال مصر بليلة القدر أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تعليقه على إنجاز الفائز، عبر وزير الأوقاف عن فخره بما حققته المملكة المغربية في تنظيم هذه المسابقة، مؤكداً اعتزازه بمكانة التلاوة المصرية التي تواصل التألق في مختلف أنحاء العالم. وأكد على عزم الوزارة في دعم ورعاية هذه المواهب القرآنية المتفوقة، وذلك لتخريج أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة والتفسير، ويليقون بمكانة مصر التاريخية في هذا المجال.

وأعلن الوزير عن قراره بتكريم المتسابق محمد أحمد حسن تقديراً لتفوقه في المسابقة وتمثيله المشرف لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

المتهم

القبض على مالك مطبعة يزور المحررات الرسمية في المرج

ارشيفية

العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله بالدقهلية

الملصق الالكترونى

بسبب الملصق الالكترونى.. تحرير 814 مخالفة خلال 24 ساعة

بالصور

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

