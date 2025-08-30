أصغر إمام بالأزهر..الأوقاف تهنيء المصري الفائز في مسابقة الملك محمد السادس

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، الذي مثل الأوقاف المصرية في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب، على فوزه بالمركز الثاني في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير.

وقد أقيمت المسابقة في 28 أغسطس 2025، ليحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 40 ألف درهم مغربي.

وكان المتسابق محمد أحمد قد أثار إعجاب الجميع في رمضان الماضي، عندما أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف، ما جعله محل تقدير كبير من قبل وزير الأوقاف، الذي اختاره لافتتاح احتفال مصر بليلة القدر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تعليقه على إنجاز الفائز، عبر وزير الأوقاف عن فخره بما حققته المملكة المغربية في تنظيم هذه المسابقة، مؤكداً اعتزازه بمكانة التلاوة المصرية التي تواصل التألق في مختلف أنحاء العالم. وأكد على عزم الوزارة في دعم ورعاية هذه المواهب القرآنية المتفوقة، وذلك لتخريج أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة والتفسير، ويليقون بمكانة مصر التاريخية في هذا المجال.

وأعلن الوزير عن قراره بتكريم المتسابق محمد أحمد حسن تقديراً لتفوقه في المسابقة وتمثيله المشرف لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.