أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز
الأطفال والنساء في قلب المعاناة.. 63 ألفا حصيلة الشهداء في غزة
وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور
غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء
سقوط حمولة سيارة سيراميك أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالشروق
غزة خارج نطاق الخدمة.. ومدفعية الاحتلال تحاصر ما تبقى من السكان
الغيابات تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في الدوري
ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية
كل ما تريد معرفته عن تطبيق Max الروسي منافس واتساب .. يشمل الدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية والمؤسسات التعليمية
وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم في مسجد العلي العظيم بمنطقة ألماظة، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وقيادات الأكاديمية العسكرية وطلابها. 

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: “سماحة الإسلام والاحتفال بشهر ربيع الأول”.

الدكتور أحمد نبوي: الدين الحنيف قائم على الرحمة والتيسير 

وأوضح أن الدين الحنيف قائم على الرحمة والتيسير، وداعيًا إلى الاقتداء بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة والخلق. 

وأشار خطيب الجمعة، إلى البهجة بقدوم شهر ربيع الأول والاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأعقب الصلاة جلسة ذكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط أجواء روحانية وإيمانية.

الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان سماحة الإسلام

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن خطبة الجمعة يوم 29 أغسطس 2025م، الموافق 6 ربيع الأول 1447هـ، ستدور حول موضوع "سماحة الإسلام"، وذلك في إطار خطتها الدعوية التي تهدف إلى إبراز القيم الأصيلة في رسالة الدين.

الوزارة أوضحت أن اختيار هذا العنوان يهدف إلى إظهار الجوانب المضيئة للسماحة في الشريعة الإسلامية، وما تحمله من معانٍ سامية في معاملة المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كما بيّنت أن الخطبة ستركّز على ضرورة تجسيد هذه القيم في واقع الحياة اليومية، بما يشمل التعاملات الفردية والعلاقات المجتمعية، بل وحتى على مستوى العلاقات الدولية.

وأكدت الأوقاف أن السماحة في الإسلام ليست مجرد أقوال أو شعارات، وإنما ممارسة حقيقية تُترجم إلى رحمة وتيسير ورفع حرج عن الناس.

وطالبت الوزارة الأئمة بالالتزام بالخطبة الموحدة وإيصال رسالتها بروح وسطية تجمع بين وضوح النصوص الشرعية وملامسة متطلبات العصر.

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويبحث مطالب المصلين ومشكلاتهم

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمراغة .. ماذا حدث؟

تحرير 225 محضرا تموينيا في يومين بحملات تفتيشية بالمنوفية

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

