وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم في مسجد العلي العظيم بمنطقة ألماظة، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وقيادات الأكاديمية العسكرية وطلابها.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: “سماحة الإسلام والاحتفال بشهر ربيع الأول”.

الدكتور أحمد نبوي: الدين الحنيف قائم على الرحمة والتيسير

وأوضح أن الدين الحنيف قائم على الرحمة والتيسير، وداعيًا إلى الاقتداء بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة والخلق.

وأشار خطيب الجمعة، إلى البهجة بقدوم شهر ربيع الأول والاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأعقب الصلاة جلسة ذكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط أجواء روحانية وإيمانية.

الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان سماحة الإسلام

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن خطبة الجمعة يوم 29 أغسطس 2025م، الموافق 6 ربيع الأول 1447هـ، ستدور حول موضوع "سماحة الإسلام"، وذلك في إطار خطتها الدعوية التي تهدف إلى إبراز القيم الأصيلة في رسالة الدين.

الوزارة أوضحت أن اختيار هذا العنوان يهدف إلى إظهار الجوانب المضيئة للسماحة في الشريعة الإسلامية، وما تحمله من معانٍ سامية في معاملة المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كما بيّنت أن الخطبة ستركّز على ضرورة تجسيد هذه القيم في واقع الحياة اليومية، بما يشمل التعاملات الفردية والعلاقات المجتمعية، بل وحتى على مستوى العلاقات الدولية.

وأكدت الأوقاف أن السماحة في الإسلام ليست مجرد أقوال أو شعارات، وإنما ممارسة حقيقية تُترجم إلى رحمة وتيسير ورفع حرج عن الناس.

وطالبت الوزارة الأئمة بالالتزام بالخطبة الموحدة وإيصال رسالتها بروح وسطية تجمع بين وضوح النصوص الشرعية وملامسة متطلبات العصر.