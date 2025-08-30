الزمالك ينتظر.. الأهلي وبيراميدز في مواجهة حاسمة لإنقاذ مشوار الدوري

ينتظر عشاق كرة القدم صافرة انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتائج الفريقين في الجولات السابقة

الأهلي

جمع النادي الأهلي 5 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على فاركو (4-1)، وتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، وتعادل سلبيًا مع غزل المحلة.

بيراميدز

حصد بيراميدز على 5 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز على الإسماعيلي (1-0)، والتعادل مع وادي دجلة (0-0) ومع المصري (2-2)، فيما خسر أمام مودرن سبورت (1-2).

أرقام ريبيرو مع الأهلي

خاض الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات مع الشياطين الحمر منذ توليه القيادة الفنية، حقق خلالها:

الفوز: مباراة واحدة.

التعادل: 4 مباريات.

الخسارة: مباراة واحدة.

الأهداف المسجلة: 10 أهداف.

الأهداف المستقبلة: 9 أهداف.

ويسعى ريبيرو لتحقيق فوزه الثاني في الدوري المصري بعد الانتصار على فاركو (4-1).

صفقات الأهلي وبيراميدز

الأهلي

دعم النادي الأهلي صفوفه بعدة صفقات أبرزها محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أليو يانج، أحمد مصطفى زيزو، ومحمد شريف. ورحل عنه عدد من اللاعبين منهم: علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، رضا سليم (إعارة)، وآخرون.

بيراميدز

اكتفى فريق بيراميدز بالتعاقد مع 3 لاعبين هم: البرازيلي إيفرتون داسيلفا، الحارس محمود جاد، ومصطفى زيكو.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

تقابل الفريقان في 23 مباراة سابقة:

الأهلي فاز في 11 مباراة.

بيراميدز فاز في 6 مباريات.

انتهت 6 مباريات بالتعادل.

إجمالي الأهداف

الأهلي: 30 هدفًا.

بيراميدز: 20 هدفًا.

وكانت أول مواجهة بينهما انتهت بالتعادل السلبي، بينما انتهت آخر مباراة بالتعادل (1-1).

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

يقود اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

ألفريدو رودريجيز مورينو: حكم مساعد أول.

خورخي بونو مايتي: حكم مساعد ثانٍ.

خورخوي فيجروا باسكيس: حكم تقنية الفيديو "VAR".

أحمد الغندور: مساعد حكم فيديو.

حسام عزب: حكم دعم تقنية الفيديو "VAR Support".

وسبق للحكم الإسباني روخاس أن أدار مواجهة سابقة جمعت الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في يوليو 2024، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.