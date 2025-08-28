قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حول ما تم تداوله مؤخرًا من وجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

تحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة 

طالب مجلس إدارة القلعة البيضاء بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداد جميع أعضائه للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة، للرد على كل الاتهامات والشائعات التي تمس الذمة المالية لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.

تأكيد على الشفافية وتقدير مؤسسات الدولة

أوضح مجلس إدارة الزمالك تقديره الكامل لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، مشددًا على التزامه بالشفافية والمصداقية أمام الرأي العام في جميع الملفات، وعلى رأسها ملف أرض الفرع الجديد، الذي يعد الحلم الكبير لجماهير النادي في كل مكان.

جلسة مرتقبة مع المدرب فيريرا

وفي سياق منفصل، يستعد مسؤولو نادي الزمالك لعقد جلسة مهمة مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا خلال الساعات المقبلة، لمناقشة تصريحاته الأخيرة عن بعض اللاعبين في وسائل الإعلام، والتي تسببت في حالة من الغضب داخل الفريق.

وستطالب الإدارة المدرب بضرورة حل الخلافات داخل الغرف المغلقة بعيدًا عن الإعلام، حرصًا على استقرار الأجواء داخل الفريق.

أبرز اللاعبين المتأثرين بتصريحات فيريرا

أبرز اللاعبين الذين شملتهم تصريحات المدرب كان أحمد حمدي، حيث أكد فيريرا أنه يعاني من إصابة في الوقت الذي أكد فيه اللاعب سلامته، هذا بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري، بعد أن صرح المدرب عقب مواجهة فاركو قائلاً: "معي لن تشاهدون سيف الجزيري في تشكيل الفريق، وستعلمون السبب فيما بعد".

أزمة الجزيري قبل مباراة فاركو

الأزمة بين المدرب والجزيري بدأت قبل لقاء فاركو مباشرة، حين طلب فيريرا من اللاعب المشاركة في مركز الجناح لتعويض النقص العددي، إلا أن الجزيري رفض وأصر على اللعب كمهاجم صريح، ما دفع المدرب لاستبعاده من قائمة المباراة، وأدى لتوتر داخل الفريق.

