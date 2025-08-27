الشناوي يستمر في حماية عرين الأهلي أمام بيراميدز| تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 30 اغسطس 2025 والتي من المقرر ان تقام المباراة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاركة الشناوي في اللقاء المرتقب

ومن المنتظر أن يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفاع عن عرين الشياطين الحمر في هذه المواجهة المهمة، بعد عودته مؤخرًا إلى التشكيل الأساسي.

غياب سابق وعودة قوية

كان الشناوي قد غاب عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراتي مودرن سبورت وفاركو بالجولتين الأولى والثانية، حيث انتهت الأولى بالتعادل (2-2)، بينما فاز الأهلي في الثانية (4-1)، وعاد الحارس الدولي للمشاركة في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

أسباب استبعاد الشناوي ودور مصطفى شوبير

جاء غياب الشناوي لأسباب فنية بقرار من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي فضّل الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير في أول مباراتين، واصر الشناوي على تجاوز أحزانه بعد وفاة والده، ليعود سريعًا إلى التدريبات وينجح في استعادة مكانه الأساسي.

طموحات الحارس الدولي

ويسعى الحارس محمد الشناوي إلى تقديم أداء مميز في مواجهة بيراميدز المرتقبة، ليس فقط من أجل حماية عرين القلعة الحمراء، لكن أيضًا لضمان مكانه في قائمة منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر المقبل، حيث يخوض الفراعنة مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نسخة استثنائية من الدوري المصري

وقد انطلق الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 فريقًا من أندية دوري الأضواء.

لقاءات قوية للنادي الأهلي في أول 10 مباريات

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة من المواجهات الصعبة في بداية مشواره بالمسابقة، حيث يواجه بيراميدز في الجولة الخامسة على ستاد السلام، كما يلتقي مع غريمه التقليدي الزمالك في الجولة التاسعة، إلى جانب مباريات قوية أخرى خلال أول 10 جولات من الدوري.