رضا عبد العال: صفقات الأهلي «مقلب كبير»

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصفقاته الأخيرة، مؤكدًا أن بعض اللاعبين الجدد لم يقدموا المستوى المتوقع مع القلعة الحمراء في الدوري الممتاز.



وقال عبدالعال، خلال ظهوره عبر شاشة «تن»: «صفقات الأهلي فاشلة، والأهلي أكبر خاسر فيها.. زيزو الأهلي أكبر مقلب، وحسام حسن مش هيثبت نفسه، ممكن يطلع محمد صلاح من الملعب وما يطلعهوش، ولما كان في الزمالك كان بيكون أول تغيير».



وأضاف: «الأهلي هو رقم واحد في الكرة المصرية، لكني أعتقد أن حسام حسن المدير الفني سيعتمد على لاعبين مثل أحمد رمضان بيكهام، والشناوي، وشوبير، ومحمد هاني، وزيزو، وتريزيجيه».