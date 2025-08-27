علاء إبراهيم: معسكر تونس الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي

أكد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن الأهلي عمل أسوأ فترة إعداد في تاريخه قبل انطلاق الموسم الجاري في تونس.

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ريبيرو لن احكم عليه فنيا واحنا ظلمناه في كاس العالم للأندية وريبيري صنع 14 فرصة للأهلي في الشوط الاول امام غزل المحلة

وأضاف: الأهلي عمل أسوأ فترة إعداد في تاريخ النادي الأهلي في تونس ولم يكن على المستوى وفرق ضعيفة واجهها الأهلي

وتابع: حتى هذه اللحظة ريبيرو مازال يكتشف لاعبي الأهلي حتى الآن والأهلي لم يستفد وعقب فترة التوقف الدولي هي الفيصل في الحكم على ريبيرو وأتمنى أن يظهر وجه الأهلي الحقيقي امام بيراميدز.

وواصل: فرص الأهلي أكبر أمام بيراميدز وغير مقتنع بجراديشار والأهلي يحتاج إلى مهاجم أفريقي قوي.