موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
الصحة : 3 وفيات حصيلة مبدئية في إنقلاب قطار مطروح

عبدالصمد ماهر

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان ، وفاة 3 أشخاص وإصابة عدد كبير  أخر في حصيلة مبدئية نتيجة حادث انقلاب قطار مطروح  

وزير النقل يتابع 

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حادث خروج قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" عن مساره بخط مطروح–محرم بك عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة، بحسب ما ذكرت مصادر لموقع صدى البلد الإخباري.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وطلب الوزير تقارير فنية عاجلة حول أسباب الحادث، ووجّه بتقديم الدعم اللازم لسرعة عودة تشغيل حركة القطارات والاطمئنان على حالة المصابين.

وتعمل فرق هندسة السكة الحديد حاليًا، مدعومة بأوناش الرفع، على إعادة العربات المتضررة إلى مسارها تمهيدًا لاستئناف الحركة.

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

