الصحة : 3 وفيات حصيلة مبدئية في إنقلاب قطار مطروح

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان ، وفاة 3 أشخاص وإصابة عدد كبير أخر في حصيلة مبدئية نتيجة حادث انقلاب قطار مطروح

وزير النقل يتابع

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حادث خروج قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" عن مساره بخط مطروح–محرم بك عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة، بحسب ما ذكرت مصادر لموقع صدى البلد الإخباري.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وطلب الوزير تقارير فنية عاجلة حول أسباب الحادث، ووجّه بتقديم الدعم اللازم لسرعة عودة تشغيل حركة القطارات والاطمئنان على حالة المصابين.

وتعمل فرق هندسة السكة الحديد حاليًا، مدعومة بأوناش الرفع، على إعادة العربات المتضررة إلى مسارها تمهيدًا لاستئناف الحركة.