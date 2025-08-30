فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين

توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع حادث قطار مطروح لمتابعة الحادث

وزير النقل: فصل فوري للمتسبب في حادث قطار مطروح

ووجه وزير النقل بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حادث قطار مطروح واتخاذ أقصى عقوبات بحق من يثبت تورطه في الحادث، مع الفصل الفوري لمن تثبت إدانته.

النقل تدفع بمعدات لرفع آثار قطار مطروح

كما دفعت وزارة النقل بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لرفع آثار حادث قطار مطروح وإعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت

النقل تعزي أسر ضحايا قطار مطروح

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي للمتوفين في حادث قطار مطروح داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن حادث انقلاب قطار مطروح، أكدت في بيان رسمي لها أن الحادث وقع في الساعة 3 ونصف مساء اليوم السبت 30/8/2025، بعد خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال ضمن نطاق محافظة مطروح، مما أدى إلى انقلاب عربة واحدة من بين تلك العربات

ارتفاع مصابي حادث قطار مطروح

ارتفع عدد مصابي حادث قطار مطروح لـ 63 شخصا تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات لتقلي العلاج