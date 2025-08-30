قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
أخبار البلد

فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين

فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين

توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع حادث قطار مطروح لمتابعة الحادث 

وزير النقل: فصل فوري للمتسبب في حادث قطار مطروح 

ووجه وزير النقل بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حادث قطار مطروح واتخاذ أقصى عقوبات بحق من يثبت تورطه في الحادث، مع الفصل الفوري لمن تثبت إدانته.

النقل تدفع بمعدات لرفع آثار قطار مطروح 

كما دفعت وزارة النقل بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لرفع آثار حادث قطار مطروح وإعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت 

النقل تعزي أسر ضحايا قطار مطروح 

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي للمتوفين في حادث قطار مطروح داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن حادث انقلاب قطار مطروح، أكدت في بيان رسمي لها أن الحادث وقع في الساعة 3 ونصف مساء اليوم السبت 30/8/2025، بعد خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال ضمن نطاق محافظة مطروح، مما أدى إلى انقلاب عربة واحدة من بين تلك العربات 

ارتفاع مصابي حادث قطار مطروح 

ارتفع عدد مصابي حادث قطار مطروح لـ 63 شخصا تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات لتقلي العلاج 

قطار مطروح حادث قطار مطروح حوادث مطروح وزارة النقل

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

