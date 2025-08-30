قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف

ترامب رفقة أحفاده
ترامب رفقة أحفاده
هاجر رزق

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  في لقطات مصورة وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف، و ذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته و تصدر هاشتاج "Trump Is Dead" الترند على منصات التواصل الاجتماعي، و بدا "ترامب" و كأنه يكذب كل هذه الشائعات بهذا الظهور رفقة أحفاده.

و نفى الظهور العلني للرئيس الأمريكي جميع الشائعات سريعًا، وأعاد الطمأنينة لمتابعيه وأنصاره، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وأن الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وظهرت كدمة على يد ترامب أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصورون التقطوا صورة أظهرت آثار مكياج على يد الرئيس، ما دل على محاولات لإخفاء الكدمة دون جدوى. إلا أن هذه الكدمة لم تكن جديدة تماما، بل أشارت تقارير سابقة إلى ظهورها منذ  2024، بل وظهورها المتكرر أثناء الحملة الانتخابية.

دونالد ترامب ملعب الجولف الشائعة كدمة الحملة الانتخابية

