بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقطات مصورة وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف، و ذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته و تصدر هاشتاج "Trump Is Dead" الترند على منصات التواصل الاجتماعي، و بدا "ترامب" و كأنه يكذب كل هذه الشائعات بهذا الظهور رفقة أحفاده.

و نفى الظهور العلني للرئيس الأمريكي جميع الشائعات سريعًا، وأعاد الطمأنينة لمتابعيه وأنصاره، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وأن الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وظهرت كدمة على يد ترامب أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصورون التقطوا صورة أظهرت آثار مكياج على يد الرئيس، ما دل على محاولات لإخفاء الكدمة دون جدوى. إلا أن هذه الكدمة لم تكن جديدة تماما، بل أشارت تقارير سابقة إلى ظهورها منذ 2024، بل وظهورها المتكرر أثناء الحملة الانتخابية.