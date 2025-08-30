قرار عاجل من السكة الحديد بسبب حادث قطار مطروح

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بعد حادث قطار مطروح .

وقالت السكة الحديد فى بيان لها : تقرر إجراء تعديل مؤقت على بعض رحلات القطارات وذلك على النحو التالي:

• القطار رقم 772/773، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 22:10،

• القطار رقم 1934/1933، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 23:10، سيتم تشغيلهما من محطة القاهرة حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أوتوبيسات مكيفة مخصصة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح، وذلك لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث قطار رقم 1935، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح

كما تتيح الهيئة امكانية الغاء الحجز المسبق للسادة جمهور الركاب واسترداد قيمة التذكرة حال الرغبه في ذلك .

يأتي ذلك مع استمرار الاطقم الفنية العمل على سرعة رفع الاثار الناجمه عن الحادث واستأناف حركة مسير القطارات فور النهو

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتأتي في إطار الحرص على راحة الركاب وضمان استمرار الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.