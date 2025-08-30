قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
مفاجآت في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر .. كيف يفكر العميد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من السكة الحديد بسبب حادث قطار مطروح

قطار مطروح
قطار مطروح
حمادة خطاب

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بعد حادث قطار مطروح . 

وقالت السكة الحديد فى بيان لها :  تقرر إجراء تعديل مؤقت على بعض رحلات القطارات وذلك على النحو التالي:
    •    القطار رقم 772/773، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 22:10،
    •    القطار رقم 1934/1933، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 23:10، سيتم تشغيلهما من محطة القاهرة حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أوتوبيسات مكيفة مخصصة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح، وذلك  لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث قطار رقم 1935، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح
كما تتيح الهيئة امكانية الغاء الحجز المسبق للسادة جمهور الركاب واسترداد قيمة التذكرة حال الرغبه في ذلك  .
يأتي ذلك مع استمرار الاطقم الفنية العمل على سرعة رفع الاثار الناجمه عن الحادث واستأناف حركة مسير القطارات فور النهو
وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتأتي في إطار الحرص على راحة الركاب وضمان استمرار الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

قطار مطروح مواعيد القطارات قطارات مصر قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

أرشيفية

الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ترشيحاتنا

قطار مطروح

نائب وزير الصحة: خروج أغلب مصابي قطار مطروح والمتبقي 14 حالة فقط

الدولار

خبير اقتصادي: تراجع الدولار عالميًا والتدفقات يعززان استقرار الجنيه

نائب وزير الصحة

نائب وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 72%

بالصور

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"

فيديو

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد