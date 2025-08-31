زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة

نظم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس زيارة ميدانية لطلاب الهندسة المدنية و العمارة و التخطيط العمرانى لمنطقة الابراج بالعاصمة الادارية الجديدة التى يتم تنفيذها من خلال الشركة الصينية .

تأتي هذه الزيارة في إطار الأنشطة التعليمية التي يهتم بها قطاع التعليم والطلاب لضرورة نقل الخبرات لطلابها و اطلاعهم على كل ما هو جديد، و أهمية تهيئة عقول الطلاب للمشروعات التى تهتم بتحقيق الاهداف المختلفة للتنمية المستدامة.

وزار الطلاب، أعلى برج سكنى في أفريقيا، واستمع الطلاب للإجراءات الإنشائية من مهندسي الشركة المنفذة لأعمال المبنى للاستفادة من الخبرات الإنشائية و المعمارية ، و قاموا بزيارة احد الشقق السكنية المعدة للسكن فى البرج بالطابق الاخير رقم ٤٣.

وقد قام أيضا الطلاب بالتجول فى مناطق اللاندسكيب الخاصة بمنطقة الابراج ، ثم قاموا بزيارة البرج الايقوني، وهو البرج الأعلى فى قارة أفريقيا، و الذى سيضم وحدات سكنية و إدارية و فندقية، و قاموا بزيارة الدور ٧٤ من البرج ليستمعوا لمحاضرة قصيرة عن كيفية بناء المبنى و ، قاموا بالاطلاع من أعلى على التخطيط الخاص بمدينة العاصمة الادارية الجديدة.

و أكدت الشركة الصينية المنفذة للابراج انها تؤمن بتدريب الشباب و انها تشارك بشكل دورى فى ملتقى التوظيف الخاص بالجامعة ، و انه يمكن للطلاب التقدم للتدريب فى الشركة و فى المشروعات الخاصة بها.