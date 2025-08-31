نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025، بحضور السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى.

التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع

قال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن التدريب المصري – الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2025"، يجري بمشاركة 44 دولة، ما بين مشاركة كاملة، أو بصفة مراقب، من بينها 14 دولة بقوات مقاتلة يصل قوامها إلى نحو 8 آلاف مقاتل، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الدولية لحلف الناتو.

وأكد الديهي، أن تدريب "النجم الساطع" يعكس مكانة مصر ودورها المحوري، مشيرًا إلى أن مصر ليست "رقمًا" بين الدول؛ بل قوة إقليمية ودولية لها وزنها، وجيشها يصنّف ضمن أقوى جيوش العالم.

وأضاف أن استضافة هذه المناورات في قواعد عسكرية متطورة، مثل قاعدة برنيس العسكرية وشرق التفريعة، التي تضاهي نظيراتها لدى حلف الناتو؛ تجسّد حجم التطوير الذي وصلت إليه القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن مصر لا تكتفي بالشراكات التقليدية؛ بل تنخرط أيضًا في مناورات متنوعة مع قوى دولية أخرى مثل الصين وكوريا، ما يعكس تنوع مدارسها العسكرية وانفتاحها على مختلف الاستراتيجيات القتالية.