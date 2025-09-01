قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل التعاملات
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
رياضة

إصابات وعدم جاهزية.. غيابات بالجملة عن قائمة منتخب مصر

التؤام
التؤام
حسام الحارتي

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك أكثر من لاعب  خرج من القائمة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية و على رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم و محمد شكري ثلاثي  الأهلي و محمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاته لاعب الزمالك الذى تعرض لإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز .

وأضاف إبراهيم حسن أن هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني ، ولكن الإصابة منعت إنضماهم أيضا منهم ياسين مرعي لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أكد حسن أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات .

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن أخبار الرياضة

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

خوسيه ريبيرو

رضا عبد العال: إدارة الأهلي شيلت الليلة لريبيرو

محمد عبد الوهاب

وائل رياض يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: عمرنا ما هننساك

استعدادًا لمواجهة الزمالك ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري

ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته الخميس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

