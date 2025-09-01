إصابات وعدم جاهزية.. غيابات بالجملة عن قائمة منتخب مصر

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك أكثر من لاعب خرج من القائمة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية و على رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم و محمد شكري ثلاثي الأهلي و محمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاته لاعب الزمالك الذى تعرض لإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز .

وأضاف إبراهيم حسن أن هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني ، ولكن الإصابة منعت إنضماهم أيضا منهم ياسين مرعي لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أكد حسن أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات .