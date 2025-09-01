قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
دينا أبو الخير توضح صفات السبعين ألفًا المبشرين بدخول الجنة بغير حساب.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

سردت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، تفاصيل حول الـ 70 ألف الذين بشرهم رسول الله بدخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، داعية المسلمين إلى أن يكونوا منهم.

وأضافت دينا أبو الخير من خلال برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أحاديثه الشريفة أن هؤلاء السبعين ألفا هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية الشرعية من أحد، بل يرقون أنفسهم أو يطلبونها من أهلهم بنية أن الشافي هو الله وحده وليس الشخص الراقي.

وأكملت أنهم الذين لا يكتوون، أي لا يلجأون إلى الكي بالنار كوسيلة علاجية، وهو ما تفضله الشريعة لتجنب الألم الشديد المصاحب له والتوكل على الله في الشفاء.

وأكدت الداعية أن الصفة الثالثة لهؤلاء السبعين ألفا هي أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون من شيء، بل يتفاءلون بالخير دائما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره التشاؤم.

واختتمت الداعية بتوضيح أن الصفة الرابعة والأهم التي تجمع هذه الأصناف الثلاثة هي وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم دائمًا متوكلون على الله جل وعلا في كل أمورهم، راضون بقضائه خيره وشره، ويتفاءلون بالخير في كل ما يأتيهم.

