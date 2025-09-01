دينا أبو الخير توضح صفات السبعين ألفًا المبشرين بدخول الجنة بغير حساب.. فيديو

سردت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، تفاصيل حول الـ 70 ألف الذين بشرهم رسول الله بدخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، داعية المسلمين إلى أن يكونوا منهم.

وأضافت دينا أبو الخير من خلال برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أحاديثه الشريفة أن هؤلاء السبعين ألفا هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية الشرعية من أحد، بل يرقون أنفسهم أو يطلبونها من أهلهم بنية أن الشافي هو الله وحده وليس الشخص الراقي.

وأكملت أنهم الذين لا يكتوون، أي لا يلجأون إلى الكي بالنار كوسيلة علاجية، وهو ما تفضله الشريعة لتجنب الألم الشديد المصاحب له والتوكل على الله في الشفاء.

وأكدت الداعية أن الصفة الثالثة لهؤلاء السبعين ألفا هي أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون من شيء، بل يتفاءلون بالخير دائما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره التشاؤم.

واختتمت الداعية بتوضيح أن الصفة الرابعة والأهم التي تجمع هذه الأصناف الثلاثة هي وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم دائمًا متوكلون على الله جل وعلا في كل أمورهم، راضون بقضائه خيره وشره، ويتفاءلون بالخير في كل ما يأتيهم.