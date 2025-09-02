عبد المنعم: لاعبو الأهلي افتقدوا الروح أمام بيراميدز.. وبن شرقي مؤثر

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر افتقدوا الروح أمام بيراميدز، مشددا على أن هذا السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال عبد المنعم، في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المذاع على قناة "هي": "الأهلي قدم شوطا عالميا أمام إنتر ميامي وبورتو، ولكنه تعرض لصدمة بعد خروجه من كأس العالم للأندية، ولا تزال آثار الصدمة يعاني منها في بطولة الدوري".

وأضاف: "أشرف بن شرقي مؤثر في الملعب مع الأهلي، ويحتاج للمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، ومن وجهة نظري الخسارة واردة في كرة القدم".