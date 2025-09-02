الحضري: لا يوجد منتخب مصر أول وثاني والمنتخب تم تكوينه لتمثيل بلادنا لأعلى المستويات

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات عصام الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عصام الحضري: لا يوجد منتخب مصر أول وثاني، وهذا المنتخب تم تكوينه لخدمة منتخب مصر وتمثيل بلادنا في أعلى المستويات.



وكان قد أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق . أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي.

وواصل ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، لابد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.

وتابع ضياء السيد : أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني ريبيرو مدرب الفريق لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر.