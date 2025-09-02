قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد "جرائم إسرائيل" في غزة وغرب آسيا
شقق الإيجار التمليكي 2025.. كيف تحصل على وحدة إذا كنت مستأجر قديم؟
بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
أسباب قلة البركة.. احذر الغفلة أو الاستهانة بهذا الذكر
عمرو الحديدي: ريبيرو فشل مع الأهلي.. والأحمر يمرض ولا يموت
رغم أزماته القانونية.. ترامب يمنح رودي جولياني وسام الحرية الرئاسي
الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس
باسم مرسي يفجر مفاجأة: المراهنات تؤثر على نتائج بعض مباريات الدوري الممتاز
سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو
حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
أكثرَ من ألفِ ضحية جراء انهيار أرضي غرب السودان
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
ضياء السيد: منتخب مصر قادر على تخطى عقبة إثيوبيا ولابد من رحيل يانيك فيريرا

يارا أمين

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق . أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي

وواصل ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، لابد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز

وتابع ضياء السيد : أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو مدرب الفريق لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر

واختتم ضياء السيد: لابد من رحيل يانيك فيريرا مدرب الزمالك . لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

