ضياء السيد: منتخب مصر قادر على تخطى عقبة إثيوبيا ولابد من رحيل يانيك فيريرا

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق . أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي

وواصل ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، لابد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز

وتابع ضياء السيد : أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو مدرب الفريق لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر

واختتم ضياء السيد: لابد من رحيل يانيك فيريرا مدرب الزمالك . لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك