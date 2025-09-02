زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

ذكرت اجهزة الرصد الزلزالي العراقية أنه تم رصد هزة أرضية بقوة (4) درجات علي مقياس ريختر في محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق.

ومنذ قليل أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن ولاية ألاسكا الأمريكية شهدت اليوم الثلاثاء هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر .

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 107 كيلومترات من منطقة "أتكا" بالولاية، وعلى عمق 22.9 كيلومتر.

وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فلم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يشار إلى أن ألاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.