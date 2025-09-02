الشباب والرياضة تُعلن انطلاق العمل داخل أندية الوقاية من الإدمان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء العمل داخل أندية الوقاية من الإدمان بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، بورسعيد، والإسكندرية والقاهرة.

وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع أندية الوقاية التي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتتضمن فعاليات الانطلاق تنظيم جلسات تعارفية مع الشباب المترددين على المراكز، بهدف التعريف بأهداف أندية الوقاية ورسالتها في نشر ثقافة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان، إلى جانب العمل على تنمية مهارات الحياة مثل القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات والتواصل الفعّال.

وأكدت الوزارة أن أندية الوقاية تمثل خط دفاع مبكر لحماية النشء والشباب من السلوكيات السلبية، من خلال تقديم برامج رياضية وثقافية وفنية وتطوعية، توفر بيئة آمنة وداعمة تسهم في بناء شخصية قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

ومن المقرر أن يشهد غداً انطلاق العمل داخل أندية الوقاية بمراكز الشباب في شمال سيناء، أسيوط، الغربية، قنا، القليوبية، والدقهلية.