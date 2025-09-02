وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تطلقان فعاليات مهرجان "يلا مشواري" ب 15 محافظة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف عن انطلاق فاعليات مهرجان "يلا مشواري"، الموجه للنشء والشباب من سن (10 - 24) عامًا، وذلك خلال الفترة من (1-4) سبتمبر بمراكز الشباب في 15 محافظة

وهي « اسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، كفرالشيخ، دمياط، البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء» .

ويهدف "مهرجان يلا مشواري" إلى تمكين المشاركين من تطوير مهارات حياتية أساسية تعزز من فرص نجاحهم في الدراسة، الحياة الجامعية، وسوق العمل، ومن أبرزها:

- التفكير الإيجابي

- التقبّل

- حل المشكلات

- اتخاذ القرار

- التواصل الفعّال

- الادخار وإدارة الموارد

- التخطيط

- إدارة الوقت

يُقدَّم التدريب من خلال مدربين وسفراء مشواري المعتمدين، ويحصل المشاركون في ختام المهرجان على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تُضاف إلى سيرتهم الذاتية وتدعم مسيرتهم المستقبلية.