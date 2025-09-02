قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: هناك 2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم

أيمن الصفدي- وزير الخارجية الأردني
هاجر رزق

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، بأن هناك 2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم، مضيفا أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق الميثاق الخاص بها، حيث أن بعض الدول انتهكت المواثيق الأممية الخاصة بالمجاعة والإبادة، ويجب تبني موقف دولي موحد و رفض ازدواجية المعايير، و جاء  ذلك في أنباء عاجلة لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الصفدي أن إحياء التعددية يتضمن البدء بإصلاح المؤسسات الدولية، و شدد على أنه لا يمكن تطبيق التعددية دون قانون دولي، مضيفا أن إسرائيل تفرضت المجاعة في قطاع غزة.

من جانبها قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة إن النزوح المتكرر الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وحذرت المديرية العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، من أن المخطط الإسرائيلي التهجيري لنحو مليون ونصف مليون مواطن من مساكنهم، يترتب عليه تداعيات خطيرة جدًا ستقودنا إلى الكارثة الكبرى، في ظل دمار واسع ينفذه حاليًا جيش الاحتلال لأحياء سكنية بأكملها في المناطق الشرقية لمدينة غزة والشمال، لتحقيق مخططه غير القانوني.

وأضافت "نتابع بقلق بالغ توجه الاحتلال نحو إخلاء محافظتي غزة والشمال، وإجبار آلاف سكانها المدنيين على النزوح القسري إلى مناطق يدّعي أنها (إنسانية آمنة) وسط وجنوب قطاع غزة".

وأكدت على استمرار عملنا والقيام بواجبنا الإنساني تجاه المواطنين المدنيين في محافظتي غزة والشمال طالما بقي مواطن واحد فيهما، الأمر الذي كفله القانون الدولي الإنساني، ونحذّر من استخدام القوة بحق الأجهزة والمؤسسات الإنسانية بهدف تحييدها عن خدمة المواطنين.

