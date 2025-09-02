مجموعة العشرين تبحث استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين بجنوب إفريقيا

تشهد مجموعة العشرين اجتماعات تمهيدية مكثفة حاليًا بجنوب إفريقيا، استعدادًا لاجتماع وزراء المجموعة المقرر عقده في 19 سبتمبر الجاري، وفق ما نقله كريم رجب، مراسل قناة “إكسترا نيوز”.

أشار رجب خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن استقرار أسعار السلع الغذائية يمثل أحد أبرز القضايا المطروحة، خاصة بعد تقارير البنك الدولي التي كشفت عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 21% خلال السنوات الثلاث الماضية.

هذا الارتفاع، بحسب الخبراء، أثّر بشكل مباشر على المخزون الغذائي الاستراتيجي للدول المستوردة، وهدد الأمن الغذائي العالمي.

التغير المناخي يقلّص الرقعة الزراعية ويهدد الإنتاج

من أبرز محاور النقاش أيضًا، بحسب المراسل، تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، حيث ساهمت الظروف المناخية القاسية في تقليص الرقعة الزراعية في عدد من الدول، ما انعكس على وفرة إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، لا سيما في البلدان النامية.

الفاو والإيفاد تطالبان بدعم مالي أكبر لصغار المزارعين

كما لفت رجب إلى مطالبات قوية من منظمتي الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بضرورة توفير تمويل ملائم لصغار المزارعين، الذين يساهمون بنحو 35% من الإنتاج الغذائي العالمي، رغم افتقارهم للدعم المالي اللازم لمواصلة الإنتاج وتحسين الإنتاجية.