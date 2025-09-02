قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
توك شو

مجموعة العشرين تبحث استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين بجنوب إفريقيا

منار عبد العظيم

تشهد مجموعة العشرين اجتماعات تمهيدية مكثفة حاليًا بجنوب إفريقيا، استعدادًا لاجتماع وزراء المجموعة المقرر عقده في 19 سبتمبر الجاري، وفق ما نقله كريم رجب، مراسل قناة “إكسترا نيوز”.

أشار رجب خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن استقرار أسعار السلع الغذائية يمثل أحد أبرز القضايا المطروحة، خاصة بعد تقارير البنك الدولي التي كشفت عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 21% خلال السنوات الثلاث الماضية.

 هذا الارتفاع، بحسب الخبراء، أثّر بشكل مباشر على المخزون الغذائي الاستراتيجي للدول المستوردة، وهدد الأمن الغذائي العالمي.

التغير المناخي يقلّص الرقعة الزراعية ويهدد الإنتاج

من أبرز محاور النقاش أيضًا، بحسب المراسل، تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، حيث ساهمت الظروف المناخية القاسية في تقليص الرقعة الزراعية في عدد من الدول، ما انعكس على وفرة إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، لا سيما في البلدان النامية.

الفاو والإيفاد تطالبان بدعم مالي أكبر لصغار المزارعين

كما لفت رجب إلى مطالبات قوية من منظمتي الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بضرورة توفير تمويل ملائم لصغار المزارعين، الذين يساهمون بنحو 35% من الإنتاج الغذائي العالمي، رغم افتقارهم للدعم المالي اللازم لمواصلة الإنتاج وتحسين الإنتاجية.

مجموعة العشرين جنوب إفريقيا أسعار السلع الغذائية

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الأمراض الجلدية

زيت غير متوقع يعالج كل مشاكل البشرة.. تعرف عليه

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

