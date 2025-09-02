قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن اجتماعات تمهيدية مكثفة تُعقد حاليًا ضمن إطار مجموعة العشرين، وذلك للتفاوض حول البنود النهائية التي ستُرفع إلى وزراء المجموعة خلال اجتماعهم المرتقب في 19 سبتمبر الجاري بجنوب إفريقيا.

وأوضح رجب، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش هي استقرار أسعار السلع الغذائية، لا سيما في ظل التقارير الصادرة عن البنك الدولي، والتي تشير إلى أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بنسبة تصل إلى 21% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر بشكل مباشر على المخزون الاستراتيجي الغذائي في الدول المستوردة للحبوب.

وأشار المراسل إلى أن أحد أبرز محاور النقاش أيضًا هو التغير المناخي وتبعاته على الإنتاج الزراعي، حيث أدى إلى تقلص الرقعة الزراعية في عدد من الدول، ما انعكس سلبًا على وفرة إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، التي تشكل العمود الفقري للأمن الغذائي في كثير من الدول النامية.

ولفت «رجب» إلى وجود مطالبات قوية من منظمتي الفاو والإيفاد بشأن ضرورة توفير تمويل مناسب لصغار المزارعين، مؤكدًا أن هؤلاء المزارعين يساهمون بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي، إلا أنهم لا يحصلون على الدعم المالي الكافي لمواصلة الإنتاج وتحسين كفاءتهم، وهو ما يشكّل تهديدًا على الأمن الغذائي العالمي.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

وسام أبو علي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

