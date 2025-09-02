مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن اجتماعات تمهيدية مكثفة تُعقد حاليًا ضمن إطار مجموعة العشرين، وذلك للتفاوض حول البنود النهائية التي ستُرفع إلى وزراء المجموعة خلال اجتماعهم المرتقب في 19 سبتمبر الجاري بجنوب إفريقيا.

وأوضح رجب، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش هي استقرار أسعار السلع الغذائية، لا سيما في ظل التقارير الصادرة عن البنك الدولي، والتي تشير إلى أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بنسبة تصل إلى 21% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر بشكل مباشر على المخزون الاستراتيجي الغذائي في الدول المستوردة للحبوب.

وأشار المراسل إلى أن أحد أبرز محاور النقاش أيضًا هو التغير المناخي وتبعاته على الإنتاج الزراعي، حيث أدى إلى تقلص الرقعة الزراعية في عدد من الدول، ما انعكس سلبًا على وفرة إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، التي تشكل العمود الفقري للأمن الغذائي في كثير من الدول النامية.

ولفت «رجب» إلى وجود مطالبات قوية من منظمتي الفاو والإيفاد بشأن ضرورة توفير تمويل مناسب لصغار المزارعين، مؤكدًا أن هؤلاء المزارعين يساهمون بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي، إلا أنهم لا يحصلون على الدعم المالي الكافي لمواصلة الإنتاج وتحسين كفاءتهم، وهو ما يشكّل تهديدًا على الأمن الغذائي العالمي.