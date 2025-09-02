محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال المحافظ في برقيته "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أسمى آيات الإعزاز والتقدير، مقرونة بأطيب التمنيات والدعوات القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاد الله على فخامتكم هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه رفعة الوطن، وأن يحفظكم قائداً وزعيماً لمصرنا العزيزة."



كما وجه محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية .



وبهذه المناسبة المباركة، تقدم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بخالص التهنئة إلى الشعب المصري عامة، وأبناء محافظة قنا بصفة خاصة، وإلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.