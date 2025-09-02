تأجيل جولة "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بإقليم القناة وسيناء

تقرر تأجيل جولة مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" لإقليم القناة وسيناء، والتي كان من المقرر إقامتها بقصر ثقافة الإسماعيلية أيام الأربعاء والخميس والجمعة 3 و4 و5 سبتمبر، إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

واختتمت جولة المشروع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، التي عقدت بقصر ثقافة الزقازيق على مدار يومين تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب. وتهدف هذه الجولات إلى اكتشاف ورعاية المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشملت اختبارات إقليم شرق الدلتا المشاركين من محافظات: الشرقية، الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ، وتنوعت الاختبارات بين الغناء، مع التركيز على التعرف على طبقات الصوت من خلال السلم الموسيقي، والعزف على آلات موسيقية متعددة مثل الأورج، الإيقاع، الكولة، الكمان، الجيتار، وغيرها.

وكانت جولات المشروع قد انطلقت في إقليم القاهرة الكبرى بقصر ثقافة الجيزة، فيما شهدت محافظة الإسكندرية الجولة الثانية من المشروع وسط إقبال كبير من المواهب، على أن تتواصل الجولات في باقي الأقاليم تباعا.