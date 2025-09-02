خبير اقتصادي : القطاع الصناعي المصري حقق معدل نمو أكثر من 18 %

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر نفذت مشروعات كبرى في وقت قياسي، ووفرت العديد من فرص العمل لملايين المصريين وأنجزت مبادرة كبرى مثل حياة كريمة.



وتابع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، خلال لقائه عبر زوم مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الصناعي المصري حقق معدل نمو أكثر من 18 % ونمو قطاع السياحة 17 %.

وأردف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي يوجه دائما أن يكون النمو الاقتصادي بعيد عن برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تطويرها.

