علي معلول يخطف الأنظار في أحدث ظهور له على إنستجرام | صور

شارك التونسي علي معلول، لاعب نادي الصفاقسي صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف معلول الأنظار بإطلالة رياضية كاجوال باللون الأبيض والأسود.

وأعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، تعرض قائده الجديد علي معلول لإصابة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حالة من القلق داخل صفوف الفريق وجماهيره، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه كأحد الركائز الأساسية منذ انتقاله في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من الأهلي المصري.

بيان رسمي من النادي حول حالة اللاعبين

النادي الصفاقسي نشر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن عدداً من لاعبي الفريق يعانون من إصابات متفاوتة، من بينهم علي معلول، مؤكداً أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد نوعية الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.