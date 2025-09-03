بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلّق الونش على توقيع عقوبة عليه من نادي الزمالك بعد طرده في لقاء وادي دجلة بآية قرآنية.

الونش

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة على محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على الونش بسبب طرده في المباراة، الأمر الذي أثّر على الفريق في ظل تأخر الأبيض وقتها في النتيجة.

واعتذر الونش للجهاز الفني واللاعبين في غرفة ملابس الفريق عقب اللقاء عمّا بدر منه في المباراة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 7 نقاط في المركز العاشر.