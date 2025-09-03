أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط موقف أمير عبد الحميد من الانضمام إلى الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "أمير عبد الحميد، مدرب حراس منتخب 2009، قدّم طلبًا إلى اتحاد الكرة للحصول على إجازة لمدة شهر، ليكون متواجدًا في الجهاز المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس. وقد وافق اتحاد الكرة على الطلب، نظرًا لعدم وجود أي ارتباطات حالية للمنتخب".

بيان الأهلي

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة، تقرر تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار باقي عناصر الجهاز الفني، الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.